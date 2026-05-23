¿Por qué Karina creció sin su padre? Este es el problema que separó a Gloria y Christian en EJDO

23 may. 2026 - 10:30 hrs.

En los recientes capítulos de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) se reencontró con su padre después de 20 años sin verse.

Paradójicamente, Christian Mendoza (Juan José Gurruchaga) fue quien le inculcó el amor por el arte y eso los hizo muy unidos, hasta que un día desapareció sin dar explicaciones.

Radicado desde hace un tiempo en Buenos Aires, Christian abrió una galería de arte y desde Chile le llegó un cuadro que llamó su atención. Cuando supo que lo había pintado Karina, un súbito impulso le hizo querer regresar al país para reconectar con su hija.

El Jardín de Olivia / Mega

Por supuesto, la artista quiso explicaciones de su lejanía y, para su sorpresa, él le aseguró que en varias oportunidades quiso visitarla, pero fue Gloria (Francisca Gavilán) quien se opuso.

La versión de Gloria

Siendo confrontada por su hija, Gloria le tuvo que contar la verdad. "Cuando yo conocí a tu papá, él era era un hombre fantástico, súper talentoso, cariñoso. Yo pensé que me había sacado la lotería con él, pero pasó el tiempo y todo cambió".

"Entre las malas juntas, el carrete... Yo le perdoné mucho, lo aguanté mucho tiempo. Se desaparecía días, ni te cuento cómo volvía; se metía con otras mujeres, aparte de una seguidilla de cosas que hacía que estuviéramos al tres y al cuatro", agregó la peluquera.

El Jardín de Olivia / Mega

Sin embargo, fue algo en particular lo que la hizo cortar lazos definitivamente: "Para pagar las deudas, él tomó muy malas decisiones y se metió en unos negocios de droga y trajo todo ese mundo a la casa. Yo no podía permitir que eso pasara estando tú. (...) Jamás hubiera querido hacerte daño, todo esto lo hice para cuidarte, mi amor".

Karina entendió los motivos de su madre para cuidarla mientras era niña, pero no le perdonó que siguiera con sus mentiras siendo ya una adulta. Molesta, la pintora aseguró tener derecho a elegir si quería un padre en su vida o no. Era su decisión.

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