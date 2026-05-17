El descontrol de Clemente no saldrá barato: Las consecuencias del ataque a Luis Emilio en El Jardín de Olivia

17 may. 2026 - 09:15 hrs.

En El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) actuó movido entre la desesperación y la convicción. Le pagó a un gendarme de la cárcel para enfrentar a su padre sin cámaras, sin testigos ni interrupciones con tal de dar rienda suelta a su rabia.

Estaba casi seguro que su papá, Luis Emilio (Alejandro Trejo), planificó el secuestro de Olivia (Violeta Silva) y a fuerza de golpes estaba dispuesto a sacarle la verdad. Incluso intentó cegarlo, pero debido a la intervención de Diana (Nicole Espinoza) y Gabriel (Matías Oviedo), no pudo sacar nada en limpio.

Por más violento que fuese, esa era la única oportunidad de hacerlo confesar y la perdió.

El Jardín de Olivia / Mega

Las consecuencias del ataque a Luis Emilio

Luis Emilio fue atendido en la enfermería del penal. Si bien no perdió su ojo izquierdo, nada le asegura que recuperará la visión y eso es una afrenta que no está dispuesto a perdonar.

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Tras asegurarse de que no había nadie cerca de su celda, Walker sacó un celular escondido del colchón y llamó a Franco Barraza (Emilio Edwards).

Tal como sospechaba su hijo mayor, él era quien planificó el secuestro de su propia nieta con tal de forzar su salida de la cárcel y, demostrando su completa frialdad, llegó a amenazar la vida de la niña.

"Recibí una visita de mi primogénito para hacerme hablar... casi me arranca un ojo. (...) Va a haber un pequeño cambio de planes: quiero que entienda que estas pataletas solo van a empeorar las cosas y que va a ser su regaloncita, su linda niñita la que lo va a pagar", ordenó a Franco.

Clemente, sin querer, empeoró las cosas y Olivia, siendo completamente inocente en este conflicto, ahora está en grave peligro.

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