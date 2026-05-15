Karina vivirá un inesperado reencuentro con su padre en el capítulo 297 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 297 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) llamará a Gloria (Francisca Gavilán) por teléfono porque un vehículo rojo, sospechoso, la está siguiendo.
La joven estará muy preocupada y se contactará con su madre, quien le dirá que se esconda en un negocio y le envíe su ubicación.Sin embargo, en ese momento el vehículo acelerará, le cortará el paso y se bajará un hombre.
Karina se reencontrará con su padre
"Tranqui, mamá, no es nada grave", dirá Karina finalmente al ver al sujeto, cortando la llamada, mientras el hombre frente a ella le preguntará cómo está, ya que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron.Ir a la siguiente nota
En ese momento, Karina preguntará: "¿Papá, qué estái haciendo acá?", revelando que ese tipo, interpretado por el actor Juan José Gurruchaga, es su progenitor.