Karina vivirá un inesperado reencuentro con su padre en el capítulo 297 de El Jardín de Olivia

15 may. 2026 - 18:25 hrs.

En el avance del capítulo 297 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) llamará a Gloria (Francisca Gavilán) por teléfono porque un vehículo rojo, sospechoso, la está siguiendo.

La joven estará muy preocupada y se contactará con su madre, quien le dirá que se esconda en un negocio y le envíe su ubicación.Sin embargo, en ese momento el vehículo acelerará, le cortará el paso y se bajará un hombre.

El Jardín de Olivia / MEGA

Karina se reencontrará con su padre

"Tranqui, mamá, no es nada grave", dirá Karina finalmente al ver al sujeto, cortando la llamada, mientras el hombre frente a ella le preguntará cómo está, ya que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron.

En ese momento, Karina preguntará: "¿Papá, qué estái haciendo acá?", revelando que ese tipo, interpretado por el actor Juan José Gurruchaga, es su progenitor.