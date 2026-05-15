El amor después del dolor: Yamila Reyna y Daniel Valenzuela se suman a Volverías con tu ex? 2

15 may. 2026 - 15:01 hrs.

Dos famosos, dos corazones traicionados y una historia que podría volver a empezar. Yamila Reyna (47) y Daniel Valenzuela (49) se suman a Volverías con tu ex? 2, con una relación marcada por la complicidad y el apoyo mutuo. Pero también por las dudas y los problemas de convivencia ¿Podrá este reencuentro transformarse en una segunda oportunidad?

Yamila, actriz, comediante y figura del stand up, viene saliendo de una compleja y mediática relación con Américo, que habría estado marcada por episodios de violencia física y psicológica que remecieron la farándula. Pese a todo, sigue creyendo en el amor y en la posibilidad de construir una familia.

Volverías con tu ex? 2

Daniel, reconocido rostro de radio y televisión y actual integrante de Dale Play, también sabe de quiebres expuestos públicamente. Tras su separación de Paloma Aliaga por su infidelidad con el hermano de Daniel, ha enfocado su vida en sus hijas y en reconstruirse emocionalmente.

Volverías con tu ex? 2

La historia de amor de Daniel Valenzuela y Yamila Reyna

Su historia de amor comenzó en Mega en 2016, durante las grabaciones de la teleserie Ámbar. Fueron las hijas de Daniel quienes hicieron de cupido entre pasillos y estudios.

"Lo conocí en Mega, yo haciendo una teleserie, él haciendo radio y nos acercamos a través de sus hijas que eran fanáticas del personaje que hacía yo en la teleserie", recuerda Yamila.

Daniel, por su parte, admite que ella lo conquistó desde el primer momento: "Me cautivó lo simpática y buena onda, siempre nos hemos llevado bien. Tuvo mucha onda con mis hijas, ese fue un anzuelo para un papá que quiere estar tranquilo".

La relación avanzó rápido: pasaron de pololear a convivir por más de un año y medio. Incluso, el círculo cercano de Daniel la definía como "la mejor polola" que había tenido. Pero el exceso de trabajo y el desgaste de la convivencia terminaron apagando la relación.

Finalmente, fue Daniel quien decidió ponerle fin: "Nos dimos cuenta de que éramos más amigos que otra cosa, pero siempre la mejor de las ondas y los mejores recuerdos".

Hoy, años después y en medio de un difícil momento personal para Yamila, volverán a convivir en Volverías con tu ex? 2. Daniel, al tanto de todo lo que ha vivido su ex, asegura que quiere acompañarla y apoyarla dentro del encierro: "Está pasando por un momento muy jodido, muy duro, pero Yamila sabe resolver todo".

La pregunta que queda rondando es: ¿Les quedará amor para volver a empezar?

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