Clemente perderá los estribos y apuntará con un arma al abogado de Luis Emilio en el capítulo 297 de EJDO

15 may. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 297 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) recibirá un dato y le dirá a Diana (Nicole Espinoza) que le hará una visita a alguien.

La terapeuta se negará a dejarlo solo y lo acompañará en esta misteriosa visita, aunque ella desconoce realmente lo que piensa hacer el empresario.

Es así como llegan hasta un estacionamiento donde se quedan esperando que alguien aparezca, aunque Diana seguirá insistiendo en hacer las cosas de otra manera.

Clemente amenazará al abogado de su padre

Precisamente, será así como Clemente descubrirá que "Lalo" Acosta (Jorge Denegri), el abogado de Luis Emilio (Alejandro Trejo), estará camino a su vehículo.

De inmediato, se bajará y buscará ir a encararlo; aunque Diana intentará detenerlo, no lo logrará y tendrá que ser testigo de cómo Clemente sacará un arma y la apuntará contra el abogado.