Tras casi una década alejado de la TV: Juan José Gurruchaga vuelve a las teleseries en El Jardín de Olivia

16 may. 2026 - 11:00 hrs.

En el avance del capítulo de este viernes de El Jardín de Olivia, el recordado actor Juan José Gurruchaga hizo su aparición triunfal en la teleserie de la tarde de Mega.

El actor y también animador interpretará al padre de Karina, rol al que le da vida Jacinta Rodríguez, quien verá cómo su progenitor volverá a su vida de forma inesperada.

Y es que en este adelanto, se ve cómo Karina se sentirá perseguida por un vehículo, pero de este se bajará su padre, papel de Gurruchaga, el que preguntará a su hija cómo está después de no verse por mucho tiempo.

El Jardín de Olivia / MEGA

Juan José Gurruchaga vuelve a las teleseries

Su última participación en telenovelas fue en el ya lejano 2018, hecho que marcó su alejamiento de las ficciones hasta hoy.

Sin embargo, este 2026 vuelve a las teleseries de la mano de El Jardín de Olivia, siendo esta su primera producción en Mega.

Archivo Web

¿Qué intenciones tendrá este personaje al volver a la vida de Karina? ¿Afectará en algo la relación de Raúl (César Caillet) y Gloria (Francisca Gavilán)?

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