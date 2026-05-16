"Muy ordinaria": Kike Moradé para en seco a La Sonora de Rehabilitarse
En los mejores momentos de Detrás del Muro, se vivió una nueva presentación de La Sonora de Rehabilitarse.
La banda, conformada por Lady Devonette (Belén Mora), Chico Julio (Toto Acuña) y La Loca Juana (Scarlett Ahumada) se presentó en el sofisticado restaurante francés “Le Piqué di Luí”.
Mientras saludaban a Julio César Rodríguez, la vocalista de la agrupación contó que conocía al animador hace años, dado que le prestaba los mismos servicios que a Kike Morandé.
Kike Morandé interviene en presentación de La Sonora de Rehabilitarse
"El mismo trabajo: en el Porsche, en el asiento de adelante, el asiento de allá, en la palanca de cambio….", alcanzó a decir Lady Devonette antes de ser interrumpida por el conductor de Detrás del Muro.
"¡Ya, ya! Hoy día son autos automáticos y este es un restaurante… muy ordinaria", dijo para intentar frenarla.Ir a la siguiente nota
Los gritos de Kike tuvieron efecto ante una Lady Devonette que buscaba seguir describiendo sus servicios.Ve el capítulo en
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