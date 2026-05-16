"Muy ordinaria": Kike Moradé para en seco a La Sonora de Rehabilitarse

16 may. 2026 - 00:53 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, se vivió una nueva presentación de La Sonora de Rehabilitarse.

La banda, conformada por Lady Devonette (Belén Mora), Chico Julio (Toto Acuña) y La Loca Juana (Scarlett Ahumada) se presentó en el sofisticado restaurante francés “Le Piqué di Luí”.

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Mientras saludaban a Julio César Rodríguez, la vocalista de la agrupación contó que conocía al animador hace años, dado que le prestaba los mismos servicios que a Kike Morandé.

Kike Morandé interviene en presentación de La Sonora de Rehabilitarse

"El mismo trabajo: en el Porsche, en el asiento de adelante, el asiento de allá, en la palanca de cambio….", alcanzó a decir Lady Devonette antes de ser interrumpida por el conductor de Detrás del Muro.

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"¡Ya, ya! Hoy día son autos automáticos y este es un restaurante… muy ordinaria", dijo para intentar frenarla.

Los gritos de Kike tuvieron efecto ante una Lady Devonette que buscaba seguir describiendo sus servicios.