Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

"La Choficienta": El divertido y apasionado cuento con títeres de Chofi que hizo reír en Detrás del Muro

  • Por Sebastián Mena

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Chofi (Paola Troncoso) protagonizó un divertido sketch mientras ayudaba al nieto del Presidente (Miguelito) con una tarea escolar sobre títeres.

Todo comenzó cuando la trabajadora decidió inventar su propio cuento llamado "La Choficienta", relatando la historia de una princesa que caminaba por el bosque en busca del amor.

Lo más visto de Detrás del Muro

En medio del relato apareció el "príncipe verde", personaje inspirado en Tapia (Patricio Fuentes), quien buscaba a una doncella para hechizarla con su "luma encantada".

Detrás del Muro / Mega

La aparición de la "bruja Inna"

Más adelante, Chofi incorporó a la historia a una villana llamada "bruja Inna", cuyo poder mágico consistía en repetir la frase: "No hay presupuesto".

Según el relato, la bruja logró dejar "encantado" al príncipe, obligando a Choficienta a salvarlo con "el beso del amor real".

Ir a la siguiente nota

Finalmente, el sketch terminó con Chofi dramatizando el apasionado beso entre ambos personajes, desatando carcajadas entre el público presente.

Ve el capítulo en

Leer más de

Más Mejores momentos