"La Choficienta": El divertido y apasionado cuento con títeres de Chofi que hizo reír en Detrás del Muro
En los mejores momentos de Detrás del Muro, Chofi (Paola Troncoso) protagonizó un divertido sketch mientras ayudaba al nieto del Presidente (Miguelito) con una tarea escolar sobre títeres.
Todo comenzó cuando la trabajadora decidió inventar su propio cuento llamado "La Choficienta", relatando la historia de una princesa que caminaba por el bosque en busca del amor.
En medio del relato apareció el "príncipe verde", personaje inspirado en Tapia (Patricio Fuentes), quien buscaba a una doncella para hechizarla con su "luma encantada".
La aparición de la "bruja Inna"
Más adelante, Chofi incorporó a la historia a una villana llamada "bruja Inna", cuyo poder mágico consistía en repetir la frase: "No hay presupuesto".
Según el relato, la bruja logró dejar "encantado" al príncipe, obligando a Choficienta a salvarlo con "el beso del amor real".Ir a la siguiente nota
Finalmente, el sketch terminó con Chofi dramatizando el apasionado beso entre ambos personajes, desatando carcajadas entre el público presente.Ve el capítulo en
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