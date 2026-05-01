¿Tendrán buena relación?: Chofi conoce a la madre de Tapia en Detrás del Muro
En los mejores momentos de Detrás del Muro, Chofi (Paola Troncoso) conoce por primera vez a la madre de Tapia (Belén Mora).
La trabajadora de La Nueva Moneda tiene un tenso encuentro con la mamá del policía, quien aprovecha la instancia para lanzarle incómodos comentarios sobre su físico y su edad.
La ex pareja de Tapia
Sin embargo, la conversación se vuelve aún más incómoda cuando la madre de Tapia menciona a Mirita.
Intrigada, Chofi le pregunta quién es esa mujer, recibiendo una respuesta que la deja visiblemente furiosa.Ir a la siguiente nota
"La Mirita es la ex polola de mi Julito mío. De allá de Yungay. Una cabra hermosa, como el cielo, tiene el pelo claro como el sol, como me gustan a mí, ojito de piscina, una cabra exitosa. Tiene dos fundos, mi Julito mío, ahí te habrías quedado, tiene hasta una fábrica de longaniza", expresa la madre del policía.Ve el capítulo en
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