¿Tendrán buena relación?: Chofi conoce a la madre de Tapia en Detrás del Muro

01 may. 2026 - 23:29 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Chofi (Paola Troncoso) conoce por primera vez a la madre de Tapia (Belén Mora).

La trabajadora de La Nueva Moneda tiene un tenso encuentro con la mamá del policía, quien aprovecha la instancia para lanzarle incómodos comentarios sobre su físico y su edad.

La ex pareja de Tapia

Sin embargo, la conversación se vuelve aún más incómoda cuando la madre de Tapia menciona a Mirita.

Detrás del Muro / Mega

Intrigada, Chofi le pregunta quién es esa mujer, recibiendo una respuesta que la deja visiblemente furiosa.

"La Mirita es la ex polola de mi Julito mío. De allá de Yungay. Una cabra hermosa, como el cielo, tiene el pelo claro como el sol, como me gustan a mí, ojito de piscina, una cabra exitosa. Tiene dos fundos, mi Julito mío, ahí te habrías quedado, tiene hasta una fábrica de longaniza", expresa la madre del policía.