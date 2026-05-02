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Lady Devonette le bailó a Chapu: La Sonora de Rehabilitarse presenta su nueva canción en Detrás del Muro

  • Por Sebastián Mena

En los mejores momentos de Detrás del Muro, se vivió una nueva presentación de La Sonora de Rehabilitarse.

La banda, conformada por Lady Devonette (Belén Mora), Chico Julio (Toto Acuña) y La Loca Juana (Scarlett Ahumada), presentó una nueva canción dedicada a una mujer.

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Mientras Chico Julio interpretaba el tema, Lady Devonette se tomó el escenario para desplegar una llamativa coreografía.

Detrás del Muro / Mega

Sus exóticos movimientos provocaron carcajadas entre los presentes, incluido el invitado especial Francisco Puelles.

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Finalmente, Lady Devonette se acercó a Chapu y apoyó su pierna sobre su hombro, cerrando la presentación entre aplausos.

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