Lady Devonette le bailó a Chapu: La Sonora de Rehabilitarse presenta su nueva canción en Detrás del Muro

02 may. 2026 - 00:11 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, se vivió una nueva presentación de La Sonora de Rehabilitarse.

La banda, conformada por Lady Devonette (Belén Mora), Chico Julio (Toto Acuña) y La Loca Juana (Scarlett Ahumada), presentó una nueva canción dedicada a una mujer.

El nuevo éxito de La Sonora de Rehabilitarse

Mientras Chico Julio interpretaba el tema, Lady Devonette se tomó el escenario para desplegar una llamativa coreografía.

Detrás del Muro / Mega

Sus exóticos movimientos provocaron carcajadas entre los presentes, incluido el invitado especial Francisco Puelles.

Finalmente, Lady Devonette se acercó a Chapu y apoyó su pierna sobre su hombro, cerrando la presentación entre aplausos.