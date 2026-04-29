Nuevo invitado en los viernes de humor: Chapu hará de las suyas en Detrás del Muro este 1 de mayo
Se acerca el viernes con sus noches de risas porque este 1 de mayo, Detrás del Muro estrena un nuevo capítulo.
Como cada semana, Kike Morandé y el elenco del exitoso espacio de humor pondrán toda la carne a la parrilla con divertidos sketches y atención, que un nuevo invitado se sumará a sus locuras.
Se trata del actor y animador Francisco "Chapu" Puelles, quien actualmente interpreta a Lautaro en Aguas de Oro y que en su faceta de galán, promete conquistar a más de alguna, así que, ¿Chofi dejará de lado a Tapia cuando lo vea?Ir a la siguiente nota
¿A qué hora se emitirá el nuevo capítulo de Detrás del Muro?
El próximo capítulo de Detrás del Muro se emitirá este viernes 1 de mayo en horario prime, a partir de las 22:10 horas.
Podrás ver esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega y las señales digitales de Mega.cl y la plataforma Mega Go.
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