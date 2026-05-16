Barraza aprovechará la sensibilidad de Vanessa para besarla en el capítulo 297 de El Jardín de Olivia

16 may. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 297 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) entrará en una crisis tras enterarse de los planes de Luis Emilio (Alejandro Trejo) con el secuestro de Olivia (Violeta Silva).

Por lo mismo, buscará refugio en Barraza (Emilio Edwards), con quien estará en un brunch en su departamento, a quien le preguntará por cómo se pueden juntar fuerzas para seguir adelante tras los golpes de la vida.

En ese momento, Barraza dirá que quizás es como lo están haciendo ahora, compartiendo sus vivencias con alguien que entiende su soledad.

El Jardín de Olivia / MEGA

Barraza besará a Vanessa

Ante esta declaración de Vanessa, el secuestrador de Olivia afirmará que "no sé si uno va a estar listo realmente alguna vez, pero mira, hay veces que simplemente hay que cerrar los ojos y dejarse llevar".

Será en ese preciso instante donde Barraza se acercará lentamente a Vanessa para besarla.