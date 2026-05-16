La ayudó cuando estaba recién titulada: Carmen Gloria Arroyo recordó primer encuentro con Helhue Sukni

16 may. 2026 - 23:30 hrs.

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En la tradicional ronda de preguntas de Only Friends, Raquel Argandoña fue al "hueso" y le preguntó a Carmen Gloria Arroyo su opinión sobre Helhue Sukni, conocida por defender a acusados de narcotráfico.

"El derecho a la defensa se tiende a confundir con la presunción de inocencia de nuestro código civil y no es así. Todo inculpado, en el delito que sea, tiene derecho a tener una defensa o la representación de su derecho en juicio", aclaró la abogada.

"En lo personal es un área que no tomaría, que jamás tomaría y que no me gusta, pero también reconozco en Helhue la capacidad de enfrentar esto de frente", agregó.

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El gesto de Helhue Sukni con una joven Carmen Gloria Arroyo

En Only Friends, Carmen Gloria Arroyo recordó sus inicios como abogada penalista en el tribunal de San Miguel. "El señor del mesón me escupió que tenía que hacer algo; como que me lo gritó, sin entender yo mucho qué me decía. Yo, abogada nueva, me siento con un papel y un lápiz, así como 'qué me habrá dicho'".

Y en esa misma línea, señaló que "me habla una abogada que está al frente y me dice 'no entendiste nada, lo que te dijo es que pidas tal cosa'. Ese personaje era Helhue: ella no me conocía, yo no la conocía y en un mundo muy machista que era el mundo penal, (...) empatizó. Tengo una muy buena impresión de ella como persona".

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