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Entre fuertes aplausos: Tonka Tomicic deja la conducción de Only Friends por nuevos desafíos en Mega

  • Por Marcela Paillape

En Only Friends, José Antonio Neme tomó la palabra para darle una afectuosa despedida a Tonka Tomicic, quien deja momentáneamente la conducción del programa para viajar a Perú, país en el que se realizará el nuevo reality de Mega, Volverías con tu ex? 2

"Llega un momento muy especial en esta temporada. Quiero pedir, por favor, toda su atención, porque se retira temporalmente de este estudio y de este programa la animadora Tonka Tomicic porque va a un proyecto canal que ojalá le vaya bien", declaró el periodista. 

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"Es parte de los proyectos que va a poner el canal este año 2026 y me retiro deseándole el mayor de los éxitos a Carmen Gloria, Fuerte y Claro (a estrenar prontamente en nuestras pantallas); todo el éxito, amiga", señaló Tomicic a Carmen Gloria Arroyo, la gran invitada de la noche. 

Only Friends / Mega
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La animadora cerró la noche con un apretado abrazo a José Antonio Neme y con un anuncio: La co-conducción de Only Friends no queda vacante. 

"Toma la posta Raquel Argandoña", anunciaron, en medio de los aplausos del público y el equipo. 

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