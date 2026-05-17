Entre fuertes aplausos: Tonka Tomicic deja la conducción de Only Friends por nuevos desafíos en Mega

17 may. 2026 - 00:00 hrs.

En Only Friends, José Antonio Neme tomó la palabra para darle una afectuosa despedida a Tonka Tomicic, quien deja momentáneamente la conducción del programa para viajar a Perú, país en el que se realizará el nuevo reality de Mega, Volverías con tu ex? 2.



"Llega un momento muy especial en esta temporada. Quiero pedir, por favor, toda su atención, porque se retira temporalmente de este estudio y de este programa la animadora Tonka Tomicic porque va a un proyecto canal que ojalá le vaya bien", declaró el periodista.

"Es parte de los proyectos que va a poner el canal este año 2026 y me retiro deseándole el mayor de los éxitos a Carmen Gloria, Fuerte y Claro (a estrenar prontamente en nuestras pantallas); todo el éxito, amiga", señaló Tomicic a Carmen Gloria Arroyo, la gran invitada de la noche.

Only Friends / Mega

La animadora cerró la noche con un apretado abrazo a José Antonio Neme y con un anuncio: La co-conducción de Only Friends no queda vacante.

"Toma la posta Raquel Argandoña", anunciaron, en medio de los aplausos del público y el equipo.

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