"Se larga a llover...": Bernardo Borgeat reveló inédito detalle de su petición de mano a Carmen Gloria Arroyo

16 may. 2026 - 22:35 hrs.

Tonka Tomicic compartió un grato momento entre amigos con Carmen Gloria Arroyo y su marido, Bernardo Borgeat, en Only Friends.

Junto a la parrilla en casa del matrimonio, la animadora quiso saber qué fue lo que atrajo de "la jueza" al trasandino. "Qué te movió el piso de Carmen Gloria cuando la conociste?", preguntó.

Más allá de las bromas sobre el físico, Borgeat confesó que fue la energía de su pareja lo que más llamó su atención. "Sus pilas, su energía, sus ganas de hacer cosas. Es la contraparte mía; de repente, yo soy más tranquilo, más de pensar las cosas, ella es más chispita", sostuvo.

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La propuesta de matrimonio

Después de muchos años de relación, Bernardo se decidió a dar el paso y pedirle matrimonio a Carmen Gloria, pero quería que fuera algo inolvidable y la llevó a la playa para "sacar una foto del amanecer".

"Me dice 'no te muevas, quédate ahí para enfocar la cámara' y yo me quedo así y digo 'ya, pues Bernardo'", recordó ella y, sin que Arroyo se diera cuenta, de pronto tenía a su pareja arrodillada con el anillo.

"Cuando me dice que sí, se larga a llover torrencialmente", reveló Borgeat y la emoción se duplicó en el altar. "Soy bastante llorón y cuando la vi entrar de blanco, tan linda...", dijo, cerrando la frase con un beso para su esposa.

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