¡Estaba en 4° medio! Tonka Tomicic revivió su primera aparición en televisión en Only Friends

16 may. 2026 - 23:40 hrs.

Durante el "juego de la verdad" de Only Friends, Tonka Tomicic tuvo que sacar una de las cartas y resultó ser el "only video", en el que se reprodujo un antiguo clip de 1993.



Una jovencísima Tomicic competía por su curso como estudiante de 4° medio en el extinto programa Extra Jóvenes de Chilevisión. En la animación, Marcelo Comparini la declaraba ganadora. La pregunta para la animadora era "¿con qué soñaba ella en esos años?".

"Justo esta semana apareció ese video y fue bonito porque te lleva a una época del colegio y Comparini hasta el día de hoy, incombustible", confesó la conductora.

Only Friends / Mega

El soñado auto de Tonka Tomicic

Y respecto a la pregunta, señaló que "en ese momento yo creo que yo quería juntar para tener un auto. Solamente trabajaba porque quería tener mi propio auto. (...) Dos años después, entré al Miss Chile, porque teníamos de premio dos autos, el primero y segundo lugar, doble chance de tener un automóvil y entre y gané".

Precisamente esa era su motivación para estar en televisión: un medio, no la meta. "No había un proyecto, no, para nada. Si cuando me llama Felipe Camiroaga, yo pienso que era mentira, que me están haciendo una broma, una pitanza", recordó entre risas.

Todo sobre Only Friends