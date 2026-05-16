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"Fuerte y Claro": Carmen Gloria Arroyo entrega un adelanto de su nuevo programa en Only Friends

  • Por Marcela Paillape

En Only Friends, Carmen Gloria Arroyo entregó detalles de su nuevo programa en Mega, "Carmen Gloria: Fuerte y Claro", próximamente por nuestras pantallas. 

"'Fuerte y Claro' es una frase que yo uso habitualmente, y cuando hacía o me tocaba hacer editoriales para levantar algún tema que tiene que ver con los derechos de la mujer, con los derechos del niño o lo que sea, la ocupaba", reveló la abogada. 

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"Yo tiendo a partir así porque en Chile, cuando uno es mujer, uno tiene que explicar que habla fuerte y claro, no por soberbia, no por engreída, no por énfasis o humos de superioridad", puntualizó. 

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Los prejuicios ante las mujeres con carácter

Precisamente por este carácter al comunicar, Arroyo enfatizó las diferencias de hombres y mujeres. 

"Un hombre es estadista, tiene características de líder. En cambio, una mujer que habla fuerte y claro —que yo lo hago— somos arribistas, soberbias, pretenciosas. No".

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