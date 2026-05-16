"Siempre me tuvo fe": Hija de Carmen Gloria Arroyo reveló el incondicional apoyo de su madre en Only Friends

16 may. 2026 - 22:40 hrs.

Carmen Gloria Arroyo abrió las puertas de su hogar a Only Friends. Allí, Tonka Tomicic se encontró con Daniela Arce, segunda hija de la abogada, quien solo tuvo palabras de reconocimiento para su mamá.

"Estoy muy agradecida. Mi mamá es muy trabajadora. Yo le digo 'para un poco'. Quizás podrías trabajar un poco menos, qué sé yo, pero al fin y al cabo, todo es para nosotros", sinceró.

En este sentido, la joven destacó el apoyo que recibió de Carmen Gloria cuando sus propios profesores dudaban de sus capacidades. "Me decían: 'Es que a ti no te da... Eres muy mal portada, te faltó estudiar", y mi mamá siempre me tuvo fe. Haber llegado a titularme es todo gracias a mi mamá".

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La reflexión de Carmen Gloria Arroyo sobre la maternidad

Las palabras de Daniela conmovieron a su madre, quien tuvo el desafío de criar sola a sus tres hijos.

"Yo traté siempre de pintarles el mundo color de rosa y que ellos no se enteraran de las penurias ni de las dificultades que había detrás. Pero finalmente no, las niñas saben, se van dando cuenta y finalmente valoran el esfuerzo que hay detrás de cada mamá. (...) Nuestros hijos lo reconocen, lo ven y saben más de lo que uno cree", cerró la abogada.

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