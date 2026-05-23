Gabriel le pedirá a Diana confesar qué pasa entre Clemente y ella en el capítulo 302 de El Jardín de Olivia

23 may. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 302 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) y Gabriel (Matías Oviedo) cambiaron sus planes por el secuestro de Olivia (Violeta Silva).

Si las cosas hubieran ido como se propusieron, a esas alturas del partido ya estarían viviendo en su casa en Valdivia, pero el rapto de la niña los hizo volver a entablar contacto con Clemente (Pipo Gormaz) y su familia.

Una conversación frente a frente

Santana tenía muchas dudas sobre los verdaderos sentimientos de la terapeuta, pero ella eligió estar con él sin superar el amor por Walker.

El Jardín de Olivia / Mega

Percibiéndolo, querrá que Diana sea sincera: "Desde que pasó todo esto de Olivia, me he estado guardando varias cosas, pero creo que llegó el momento de tener una conversación seria".

"A mí me gustaría saber lo que realmente pasa entre ustedes dos", dirá seriamente. ¿Ella será capaz de reconocer lo que le sucede o callará por miedo de hacerle daño a Gabriel?