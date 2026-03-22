"Nunca se silencien...": Belén Mora alza la voz y defiende a Yamila Reyna de las palabras de Pamela Díaz

22 mar. 2026 - 17:17 hrs.

La actriz Belén Mora alzó la voz en defensa de Yamila Reyna tras las palabras de Pamela Díaz respecto al conflicto y quiebre de la argentina y Américo.

La razón del comentario de Belén se debe a que Pamela Díaz habría minimizado la gravedad de la situación y cuestionó el tiempo y el espacio que Yamila ha tomado para volver a los escenarios. “Yo siento que ya está bueno de Shakira, ya hay mucha Shakira; ya las mujeres facturan. Sí, facturan, pero déjense de quejarse. Mira, yo creo que viene un momento en que la mujer, entre menos se queje, y vaya calladita trabajando. Chao, se acabó”, afirmó Díaz en el programa televisivo que ocurrió el comentario.

La animadora continuó relativizando la violencia de género: “En general, la gente no tiene que quejarse, ya estás sana. Cuando dicen ‘Ay, pobrecita’. A Yamila no se le ha muerto nadie, a Yamila no le ha pasado nada tan grave como le ha pasado a todo el mundo, que la han gorreado. Igual que cualquier persona, tiene que seguir trabajando igual”.

"No es una situación grave"

Incluso Díaz señaló que la situación legal que Reyna mantiene con Américo era una molestia menor: “Ahí va de nuevo un proceso que es una lata para ella. De nuevo la va a pasar mal. Entonces, yo creo que, en mi opinión, las mujeres deberíamos decir ‘ya, chao’. Si los problemas se quedan en la casa, los lloras, los enfrentas y vuelves de nuevo (...) No se le ha muerto nadie, no es una situación tan grave”.

La defensa de Belén Mora a Yamila Reyna

Frente a estas palabras, Belén Mora, amiga de Yamila, reaccionó de inmediato a través de los comentarios en la cuenta de Instagram del programa, defendiendo a la actriz y enviando un mensaje contundente sobre la importancia de no silenciar la violencia:

“No. Nunca se silencien. Hagamos comunidad. Si alguien te violenta física o psicológicamente, vicaria o emocionalmente, grítalo, cuéntalo, denúncialo. No esperemos a que alguien muera. Yamila se salvó”, escribió Mora.

Con este pronunciamiento, Belén Mora dejó en claro su apoyo a Yamila Reyna y resaltó la necesidad de visibilizar y denunciar cualquier tipo de violencia, en contraste con los comentarios de Pamela Díaz sobre el tema.

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