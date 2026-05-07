Duelo por la cima y puntos claves en juego: Mega enciende la Liga Femenina con una doble jornada imperdible

07 may. 2026 - 13:45 hrs.

Este sábado 9 de mayo, MegaDeportes se toma la pantalla con una vibrante doble jornada de la Liga Femenina 2026, en el marco de la séptima fecha del campeonato.

Con la tabla apretada y puntos de oro en disputa, la acción promete emociones fuertes en ambos encuentros.

El fútbol se toma las pantallas de Mega

La jornada arranca por las pantallas de Mega 2 a las 11:00 horas con el encuentro entre Unión Española y Universidad de Chile, que se disputará en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK.

Con el relato de Gustavo Huerta y los comentarios de Camila Romero, este compromiso enfrentará a dos equipos con distintos presentes en la tabla: las hispanas, ubicadas en la sexta posición, buscarán sumar para acercarse a los puestos de avanzada, mientras que Universidad de Chile, líder del campeonato, intentará sostener su posición en la cima y consolidarse como puntera del torneo.

Luego, la emoción se traslada a Mega con el duelo entre Colo Colo y Deportes Recoleta, que se disputará en el Estadio Monumental.

Desde las 13:30 horas, con el relato de Marcelo González y los comentarios de Camila Romero, las albas —segundas en la tabla— saldrán con todo en busca de un triunfo que las mantenga firmes en la pelea por el liderato. Al frente, Deportes Recoleta quiere dar el golpe y salir del fondo, en un partido donde la necesidad también juega su propio partido.

El fútbol femenino se vive este sábado por Mega y Mega 2.

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