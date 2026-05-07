"¡Bájate, conch...!": Pedro Carcuro relata complejo altercado que tuvo con conductor de aplicación

07 may. 2026 - 14:10 hrs.

Pedro Carcuro vivió un desagradable incidente con un conductor de aplicación, mientras se dirigía a las dependencias de TVN en la comuna de Providencia.

El comentarista deportivo pidió un vehículo tras salir de radio Agricultura, el que llegó a los pocos minutos, pero estacionándose en una caletera en la vereda opuesta de la avenida donde esperaba.

Para orientarlo, Carcuro le envió un mensaje diciéndole que estaba justo frente al número 1208, lo que obligó al chofer a dar una vuelta para que abordara.

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"Vi a un tipo absolutamente desquiciado"

En su programa "El Rompecabezas" de la misma radio, el periodista relató que esta maniobra del conductor calentó los ánimos apenas comenzado el viaje, quien le habría dicho: "Usted sabe que esto no lo puede hacer porque está prohibido estacionarse en este lado de Providencia".

Carcuro le aseguró que "sí, está prohibido, pero estacionarse. Bien lo ha dicho usted; los autos paran un minuto, 30 segundos o menos para que uno se pueda subir".

Esta respuesta desató una agresiva actitud del chofer. "Claro, que te importa a ti, hue... si los que pagamos los partes somos nosotros, ustedes todos son unos patudos que quieren sacarnos el jugo a nosotros... ¡Bájate, conch…!", dijo Carcuro en la radio.

En este sentido, el histórico locutor manifestó que estaba tranquilo: "Se los juro por mis hijos; tranquilo hasta el final, porque sabía que si no quedaba la escoba. El tipo de repente se da vuelta, con el afán de meterme una mano. Afortunadamente no me pudo agredir y yo, lo más rápido, me bajé del auto y me volví a la puerta del edificio".

Debido a este altercado, apuntó a los filtros de las aplicaciones de transporte con sus choferes. "Yo vi a un tipo absolutamente desquiciado, fuera de sí, descontrolado, que me atacó porque yo le hice un comentario sin ninguna violencia. (...) Muchas veces contratan conductores sin tener ningún contacto, sin conocerlos, y creo que debe existir un control más severo".

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