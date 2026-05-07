Tom Brusse será atendido por personal médico tras problemas en prueba en el capítulo 128 de El Internado

07 may. 2026 - 00:57 hrs.

En el avance del capítulo 128 de El Internado, los participantes se enfrentarán en la última competencia por equipos del reality.

Tom Brusse participará en el tramo físico de la prueba, el cual tendrá un obstáculo ubicado a más de 25 metros de altura.

El marroquí terminará realmente exhausto y al parecer, tendrá problemas físicos al terminar su participación, por lo que tendrá que recibir atención médica del equipo.

El Internado

Una difícil evaluación

Pablo Albuerne y Luciano Mazzetti comandarán a los equipos y se enojarán muchísimo con los famosos, pues no harán caso a sus instrucciones.

En la evaluación a cargo de Yann Yvin, Luis Mateucci le lanzará un comentario al chef español que generará una situación bastante incómoda.