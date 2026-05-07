"Tú a mí no me vas a enseñar": Camila Nash y Michelle Peint protagonizaron tenso cruce por higiene

07 may. 2026 - 00:48 hrs.

En el capítulo 127 de El Internado, Camila Nash y Michelle Peint tuvieron un tenso cruce por un tema de orden e higiene.

Mientras se estaban arreglando para ir a la competencia grupal, la chilena le hizo una sentida petición a su compañera: "¿Podrías guardar tu copa menstrual en el cajón de tu velador? Que está ahí como una vela aromática y no se ve bien, es tan personal eso".

La joven quedó descolocada con la solicitud de la influencer y rápidamente se negó: "No, está guardada en su cajita, ahí está desde que siempre quise".

El Internado

La teoría de Blu Dumay

Pese a lo anterior, Camila Nash insistió, pues aseguró que ella dormía en la cama cercana a su velador, pero Michelle Peint siguió firme en su postura: "No la voy a mover".

La tensión comenzó a subir y la creadora de contenido le dijo a la venezolana que solo quería enseñarle, comentario que sacó ronchas: "Tú a mí no me vas a enseñar cómo tengo que guardar mis cosas".

Blu Dumay escuchó absolutamente todo y mientras seguían discutiendo, lanzó una teoría: "No sé si quieren crear pelea para que pensemos que están peleadas".