"Mi mamá siempre quiso...": Luis Mateucci reveló la fuerte razón que lo hizo llegar a la televisión chilena

07 may. 2026 - 00:33 hrs.

En el capítulo 127 de El Internado, Luis Mateucci vio su primer casting y reveló cómo fue que llegó a tener una carrera en el espectáculo.

Fernando Godoy fue el encargado de mostrar las imágenes de todos los participantes de cuando audicionaron para poder ingresar al reality.

En el caso del trasandino, se exhibieron los videos de su primera postulación a un programa de telerrealidad chileno, la cual fue hace 10 años y donde lucía muy diferente: "Me dio vergüenza".

El Internado

La carrera de Luis Mateucci

Posteriormente, Luis Mateucci confesó que le gustó ver las imágenes porque no se acordaba de ese momento tan importante en su vida.

En esa línea, es que confidenció por qué había bloqueado estos recuerdos: "Me recordaba mucho a mi mamá, siempre la recuerdo con cosas buenas".

Hacia el final, el trasandino desclasificó la razón por la que quiso llegar a la televisión: "Mi vida pasada no la elegí. Mi mamá siempre quiso que me vaya de la empresa (familiar) y que haga mi propia carrera y lo conseguí gracias a Chile y a ese reality, porque lo gané".