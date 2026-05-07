Luis Mateucci realizará molesto comentario contra Pablo Albuerne en el capítulo 128 de El Internado

07 may. 2026 - 00:10 hrs.

En el avance del capítulo 128 de El Internado, llegará el momento de la evaluación de los platos de la última prueba por equipos.

Luciano Mazzetti, capitán de los verdes, le explicará a Yann Yvin cómo está hecho su menú y Luis Mateucci lo interrumpirá para lanzar un comentario contra los rojos: "Tranquilo, Luciano, que hay que ganar, no humillar a Pablo".

A Pablo Albuerne no le caerán nada de bien las palabras del argentino y le responderá: "No, está bien, en el camino nos encontraremos".

El Internado

Los problemas físicos de Tom Brusse

Otro de los momentos que veremos en El Internado será la participación de Tom Brusse en el tramo físico de la competencia.

El marroquí terminará tan afectado que tendrá que recibir atención médica del equipo, mientras los demás siguen luchando por ganar.