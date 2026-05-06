Avance del capítulo 127 de El Internado: Así fue el primer casting que hizo Luis Mateucci para Chile

06 may. 2026 - 00:58 hrs.

En el avance del capítulo 127 de El Internado, Fernando Godoy llegará a la casona para realizar una actividad muy entretenida.

Los participantes verán los castings que hicieron para ingresar al reality de cocina y se sorprenderán con las imágenes completamente inéditas.

Uno de los videos que más llamarán la atención será el de Luis Mateucci, pues él tendrá la opción de recordar la primera audición que hizo para un programa de telerealidad chileno, donde lucía muy diferente.

El Internado

Una competencia impactante

Por otro lado, los famosos vivirán su última competencia por equipos, en el marco de la recta final de El Internado. En la prueba, tendrán que preparar cocina molecular, una de las más complejas de todas.

Finalmente, se vendrá una nueva Asamblea del Fuego y Michelle Peint les ofrecerá a Arenita y a su grupo darles su voto, a cambio de que no vayan por ella.