Así fue la inesperada forma en la que terminó sexy ducha que iban a tener Agustina Pontoriero y Adrián Pedraja

05 may. 2026 - 23:48 hrs.

En el capítulo 126 de El Internado, Agustina Pontoriero vivió un momento con Adrián Pedraja que comenzó siendo romántico, pero terminó completamente diferente.

Todo comenzó cuando el español se estaba duchando y la argentina empezó a espiarlo y a coquetearle: "¿Me entro a bañar? Yo quiero ver ahora, porque vos me viste".

En ese momento, Fabio Agostini se metió en la conversación e incitó a su compañera a dejar los rodeos e ir a bañarse junto al actor.

¿Cómo terminó la ducha entre Agustina Pontoriero y Adrián Pedraja?

Lo anterior no fue lo único que hizo Fabio Agostini, ya que luego persiguió a Agustina Pontoriero, la tomó en brazos y la metió a la ducha con ropa.

El Internado

"Pero tráela desnuda", lanzó Adrián Pedraja a su compatriota, mientras la influencer alegaba que si mojaba el micrófono ella iba a tener que pagarlo.

Finalmente, la argentina empezó a sacarse la ropa, pero cuando el actor le insinuó que dieran un paso más, ella se arrepintió y salió: "Si no voy a tener sexo ¿Para qué vas a ducharte conmigo?".