Así fue la inesperada forma en la que terminó sexy ducha que iban a tener Agustina Pontoriero y Adrián Pedraja
En el capítulo 126 de El Internado, Agustina Pontoriero vivió un momento con Adrián Pedraja que comenzó siendo romántico, pero terminó completamente diferente.
Todo comenzó cuando el español se estaba duchando y la argentina empezó a espiarlo y a coquetearle: "¿Me entro a bañar? Yo quiero ver ahora, porque vos me viste".
En ese momento, Fabio Agostini se metió en la conversación e incitó a su compañera a dejar los rodeos e ir a bañarse junto al actor.
¿Cómo terminó la ducha entre Agustina Pontoriero y Adrián Pedraja?
Lo anterior no fue lo único que hizo Fabio Agostini, ya que luego persiguió a Agustina Pontoriero, la tomó en brazos y la metió a la ducha con ropa.
"Pero tráela desnuda", lanzó Adrián Pedraja a su compatriota, mientras la influencer alegaba que si mojaba el micrófono ella iba a tener que pagarlo.
Finalmente, la argentina empezó a sacarse la ropa, pero cuando el actor le insinuó que dieran un paso más, ella se arrepintió y salió: "Si no voy a tener sexo ¿Para qué vas a ducharte conmigo?".
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