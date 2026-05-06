"Me encariñé": Agustina Pontoriero rompió en llanto tras la eliminación de Adrián Pedraja
En el capítulo 126 de El Internado, Agustina Pontoriero demostró su pena ante la salida de Adrián Pedraja del encierro.
Cuando estaban en la cocina, la argentina rompió en llanto y abrazó a Luis Mateucci: "No quería que se vaya, es porque me encariñé".
Posteriormente, también se vio un acercamiento entre Arenita y Blu Dumay, quienes también quedaron muy afectadas ante la eliminación del español.
Las palabras de Agustina Pontoriero
Tras lo anterior, ambas se acercaron a consolar a Agustina Pontoriero y ella les explicó cómo se sentía: "No quería se vaya ninguno de los tres".Ir a la siguiente nota
También, la argentina hizo una reflexión sobre la recta final: "Absorbes la angustia del otro, la tristeza, en algún momento voy a estar ahí".
Finalmante, las tres estuvieron de acuerdo en que hay participantes que cocinan mucho menos que Adrián Pedraja y que siguen en competencia.
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