"Me encariñé": Agustina Pontoriero rompió en llanto tras la eliminación de Adrián Pedraja

06 may. 2026 - 00:38 hrs.

En el capítulo 126 de El Internado, Agustina Pontoriero demostró su pena ante la salida de Adrián Pedraja del encierro.

Cuando estaban en la cocina, la argentina rompió en llanto y abrazó a Luis Mateucci: "No quería que se vaya, es porque me encariñé".

Posteriormente, también se vio un acercamiento entre Arenita y Blu Dumay, quienes también quedaron muy afectadas ante la eliminación del español.

El Internado

Las palabras de Agustina Pontoriero

Tras lo anterior, ambas se acercaron a consolar a Agustina Pontoriero y ella les explicó cómo se sentía: "No quería se vaya ninguno de los tres".

También, la argentina hizo una reflexión sobre la recta final: "Absorbes la angustia del otro, la tristeza, en algún momento voy a estar ahí".

Finalmante, las tres estuvieron de acuerdo en que hay participantes que cocinan mucho menos que Adrián Pedraja y que siguen en competencia.