Presentado por: Betano Falabella

Arenita aseguró que también quería irse: Adrián Pedraja fue eliminado de El Internado

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 126 de El Internado, Adrián Pedraja y Arenita llegaron hasta la última instancia en el duelo de eliminación. 

Yann Yvin le dijo a Natalia Rodríguez que su plato estaba al borde de estar salado, mientras que el del español tenía problemas con la salsa, la cual estaba demasiado líquida. 

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Tras lo anterior, los chefs anunciaron que el actor era quien quedaba fuera de competencia, sorprendiendo a todos los presentes.

El Internado

Las palabras de Arenita

Con la decisión ya tomada, Tonka Tomicic le preguntó a Arenita cómo se sentía y ella lanzó una declaración bastante sorprendente.

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"Estoy triste porque me dieron ganitas de irme yo, no me siento tan feliz, estoy media desanimada", expresó emocionada.

Sin embargo, Adrián Pedraja le pidió que siguiera en carrera, pues tenía todo para ser la ganadora: "Llegas a la final y ganas tú". 

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