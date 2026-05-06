Otakin y Michelle Peint fueron las víctimas: Akemi Nakamura sembró el caos con sus bromas en la casona

06 may. 2026 - 00:56 hrs.

En el capítulo 126 de El Internado, Akemi Nakamura quiso animar la noche en la casona y varios de los participantes fueron víctimas de sus bromas.

La modelo le propuso a Furia esconderse en la oscuridad y cuando sus compañeros que estaban compartiendo en el patio ingresaran, ella los iba a asustar.

La primera en caer en la graciosa dinámica fue Michelle Peint, quien se fue a acostar a su cama y de pronto, vio algo que se le acercaba: "Ay qué mier... estás loca, mari...".

El Internado

Otakin cayó en la broma de Akemi Nakamura

Las travesuras de Akemi Nakamura no quedaron allí, pues luego se subió arriba de una de las camas y se tapó con un gran cartel para esconderse.

Otakin entró a la habitación, notó algo extraño y cuando llegó a su cama la modelo saltó, provocándole un gran susto: "Conch...".