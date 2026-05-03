"Dúo de payasos": Yann Yvin estalló contra Fabio Agostini y Adrián Pedraja tras burlas en plena prueba

03 may. 2026 - 23:40 hrs. | Act. 04 may. 2026 - 00:53 hrs.

En el capítulo 124 de El Internado, Adrián Pedraja y Fabio Agostini se enfrentaron duramente a Yann Yvin por la actitud que tuvieron en la cocina.

Recordemos que el influencer tuvo que ayudar al actor en la prueba de salvación y mientras él cocinaba, su compañero le daba la receta.

Posteriormente, ambos llevaron la crema Dubarry que cocinaron y la descripción enojó al chef: "¿Estás chistoso? Sigue así, dile cállate".

El Internado

El enojo de Yann Yvin

Al momento de probar, Yann Yvin se encontró con un pedazo de coliflor muy grande y las justificaciones también lo sacaron de quicio y los terminó echando a su puesto.

Luego, el francés se acercó a la pareja y les dijo lo que pensaba: "Hacen un dúo de payasos espectacular, pero aquí están conmigo, los que deciden son Luciano y yo, así que su dúo de payasos se lo pueden poner a donde pienso ahora ¿Te crees chistoso? Es por tu actitud, los payasos como ustedes me los como al desayuno".

"Yo a usted no le he faltado el respeto", lanzó finalmente Fabio Agostini, un poco ofuscado.