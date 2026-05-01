El Internado - Capítulo 123: La actividad del peor cocinero provocó enojos y hasta una despedida
En el capítulo 123 de El Internado, Camila Nash lanzó duros comentarios contra Akemi Nakamura y Furia la defendió, provocando una tensa discusión.
Blu Dumay quedó bastante intrigada sobre un tema y le preguntó directamente a la modelo japonesa sobre su quiebre con Maluma y ella entregó detalles desconocidos.
Tonka Tomicic llegó a la casona para animar una actividad donde los participantes tuvieron que escoger al peor cocinero.
Las duras palabras de Fabio Agostini a Camila Nash
Cada uno de los famosos tuvieron que escoger al compañero que peor desempeño ha tenido en la cocina, sin saber el desenlace.
Camila Nash eligió a Fabio Agostini y él no dudó en responderle duramente. Tom Brusse por su parte, también indicó a su pareja como la más deficiente, generando un tenso momento.
Finalmente, Tonka Tomicic anunció que los peores cocineros iban a representar a los amenazados en una competencia muy importante, desatando la despedida de Arenita.
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