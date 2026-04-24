El Internado - Capítulo 119: La guerra está desatada entre Furia y Camila Nash
En el capítulo 119 de El Internado, comenzaron las estrategias para la Asamblea del Fuego, pues ya quedan pocos participantes.
En esa línea, Tom Brusse conversó con Adrián Pedraja sobre su voto y lo amenzó con reflotar su faceta agresiva si él amenazaba a su pareja.
En una actividad que pretendía ser entretenida, Furia y Otakin se enfrascaron en una fuerte discusión, donde Joaquín Méndez les exigió compostura.
La advertencia de Yann Yvin
Los conflictos no cesaron en la dinámica y Michelle Peint se acercó tanto a Furia, que terminó dándole un beso, provocando una tensa situación.
Yann Yvin se hartó de las peleas en su cocina y realizó un fuerte reto, específicamente a la argentina y a Camila Nash.
Sin embargo, los problemas entre ambas participantes no cesaron y volvieron a discutir en el cara a cara, donde incluso Fran García-Huidobro tuvo que intervenir.
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