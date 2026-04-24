Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 119: La guerra está desatada entre Furia y Camila Nash El Internado

El Internado - Capítulo 119: La guerra está desatada entre Furia y Camila Nash

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 119 de El Internado, comenzaron las estrategias para la Asamblea del Fuego, pues ya quedan pocos participantes.

En esa línea, Tom Brusse conversó con Adrián Pedraja sobre su voto y lo amenzó con reflotar su faceta agresiva si él amenazaba a su pareja. 

Lo más visto de El Internado

En una actividad que pretendía ser entretenida, Furia y Otakin se enfrascaron en una fuerte discusión, donde Joaquín Méndez les exigió compostura. 

El Internado

La advertencia de Yann Yvin

Los conflictos no cesaron en la dinámica y Michelle Peint se acercó tanto a Furia, que terminó dándole un beso, provocando una tensa situación. 

Ir a la siguiente nota

Yann Yvin se hartó de las peleas en su cocina y realizó un fuerte reto, específicamente a la argentina y a Camila Nash.

Sin embargo, los problemas entre ambas participantes no cesaron y volvieron a discutir en el cara a cara, donde incluso Fran García-Huidobro tuvo que intervenir. 

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial


Ve el capítulo en

Leer más de

Más Capítulos