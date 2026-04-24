El Internado - Capítulo 119: La guerra está desatada entre Furia y Camila Nash

24 abr. 2026 - 00:52 hrs.

En el capítulo 119 de El Internado, comenzaron las estrategias para la Asamblea del Fuego, pues ya quedan pocos participantes.

En esa línea, Tom Brusse conversó con Adrián Pedraja sobre su voto y lo amenzó con reflotar su faceta agresiva si él amenazaba a su pareja.

En una actividad que pretendía ser entretenida, Furia y Otakin se enfrascaron en una fuerte discusión, donde Joaquín Méndez les exigió compostura.

El Internado

La advertencia de Yann Yvin

Los conflictos no cesaron en la dinámica y Michelle Peint se acercó tanto a Furia, que terminó dándole un beso, provocando una tensa situación.

Yann Yvin se hartó de las peleas en su cocina y realizó un fuerte reto, específicamente a la argentina y a Camila Nash.

Sin embargo, los problemas entre ambas participantes no cesaron y volvieron a discutir en el cara a cara, donde incluso Fran García-Huidobro tuvo que intervenir.