¿Se olvidó de Luis Mateucci? Michelle Peint revela su estado sentimental actual después de El Internado

26 may. 2026 - 23:33 hrs.

En este capítulo de El Internado React, Michelle Peint nos visitó y nos contó cómo se encuentra actualmente su vida amorosa fuera del encierro.

Y es que a su salida de El Internado, Michelle Peint vivía una intensa relación con Mateucci, la que incluso fue parte de su triste salida, ya que la joven venezolana no quería dejar al argentino solo en el encierro.

Por lo mismo, en un punto de la noche, Peint comenzó a agradecer a las personas que la han apoyado en este proceso, nombrando a alguien muy especial.

¿Está en pareja?

"Sobre todo quiero hacer una mención especial a la persona que está conmigo ahora, porque yo no estoy sola, no estoy sola", dijo, para la sorpresa de Álex Ortiz.

Enseguida agregó "me apoya un montón, es una persona que ha sido resiliente conmigo en todo este proceso, me ha apoyado de forma increíble en todos mis proyectos, y nada, te quiero mandar un beso porque sé que lo estás viendo, mi gordo".

"Mencionarlo a él porque ha sido muy importante en este proceso", cerró Michelle.