Michelle Peint contará secretos del encierro: Sigue EN VIVO el capítulo 141 de El Internado React

26 may. 2026 - 23:00 hrs.

El Internado regresará esta noche con un nuevo capítulo, en una etapa donde las diferencias entre los participantes continúan aumentando dentro de la casona.

En esta entrega, los participantes se verán envueltos en una asamblea de fuego con eliminación directa.

Sigue EN VIVO este capítulo de El Internado React

En esta ocasión, Álex Ortiz y Michelle Peint, la última eliminada de El Internado, estarán a cargo de comentar y reaccionar en tiempo real a todo lo que ocurre en pantalla, además de leer e interactuar con los mensajes del público durante la transmisión.

¡No te pierdas El Internado React con Álex Ortiz y Michelle Peint!



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