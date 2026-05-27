Habrá chascarro: Tom Brusse se atreverá a pedirle pololeo a Camila Nash en el capítulo 142 de El Internado
En el avance del capítulo 142 de El Internado, Tom Brusse y Camila Nash protagonizarán un inesperado momento en plena Asamblea del Fuego.
El marroquí dejará la tensión de lado por un momento y le hará una importante pregunta a la influencer: "¿Quieres ser mi pololea?".
La creadora de contenido se reirá del error de su pareja y luego, le dará su respuesta: "Polola, ay sí, mi amor".
Furia hará las paces con Otakin
Por otro lado, Furia hará una especial mención a Otakin y terminarán arreglando su amistad, marcando un momento muy inesperado.
Finalmente, será el turno de Akemi Nakamura de votar en el cara a cara y nombrará a Arenita, dejando a Tom Brusse y Otakin sin poder creerlo.
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