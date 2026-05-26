¿Quién se irá? Participantes enfrentarán Asamblea del Fuego con eliminación directa en El Internado

26 may. 2026 - 00:50 hrs.

En el avance del capítulo 141 de El Internado, Tonka Tomicic ingresará a la casona para darles una impactante noticia a los participantes.

"Las semifinales comienzan esta noche, con una Asamblea del Fuego extraordinaria", lanzará en comienzo la animadora del reality.

Todos quedarán asombrados, pero el real anuncio vendrá después: "La persona más votada tendrá que abandonar definitivamente el encierro, eliminación directa esta noche".

El Internado

Esposa de Otakin pondrá en jaque a Arenita

Por otro lado, Joaquín Méndez y Fernando Godoy encabezarán un emotivo almuerzo en la casona, donde los famosos recibirán mensajes de sus familiares.

No solo lo anterior, pues también tendrán que contestar preguntas de otras personas, como en el caso de Arenita, quien será interpelada por la esposa de Otakin.

"De afuera no se ve que tengan una buena relación con Otakin ¿Qué desencadenó que se generara esta mala onda?", lanzará la mujer.