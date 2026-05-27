¿Una traición? Akemi Nakamura nombrará a Arenita en el cara a cara con eliminación de El Internado
En el avance del capítulo 142 de El Internado, los participantes vivirán una inédita Asamblea del Fuego, donde el participante más votado será eliminado inmediatamente.
Tom Brusse y Otakin, fiel a sus convicciones y a lo que habían acordado, votarán por Arenita y ella lo tendrá asumido.
Sin embargo, cuando sea el turno de Akemi Nakamura, ella llamará al frente a Natalia Rodríguez, dejando a todos completamente impactados, pues se supone que son amigas.
La reconciliación de Furia y Otakin
Por otro lado, Furia hará una mención dirigida hacia Otakin, donde le dirá que quiere hacer las paces con él pues lo extraña mucho y sabe que él también a ella.
También, Tom Brusse querrá darle un toque romántico al cara a cara y le pedirá pololeo a Camila Nash, con chascarro incluido.
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