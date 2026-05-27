¿Una traición? Akemi Nakamura nombrará a Arenita en el cara a cara con eliminación de El Internado

27 may. 2026 - 01:00 hrs.

En el avance del capítulo 142 de El Internado, los participantes vivirán una inédita Asamblea del Fuego, donde el participante más votado será eliminado inmediatamente.

Tom Brusse y Otakin, fiel a sus convicciones y a lo que habían acordado, votarán por Arenita y ella lo tendrá asumido.

Sin embargo, cuando sea el turno de Akemi Nakamura, ella llamará al frente a Natalia Rodríguez, dejando a todos completamente impactados, pues se supone que son amigas.

El Internado

La reconciliación de Furia y Otakin

Por otro lado, Furia hará una mención dirigida hacia Otakin, donde le dirá que quiere hacer las paces con él pues lo extraña mucho y sabe que él también a ella.

También, Tom Brusse querrá darle un toque romántico al cara a cara y le pedirá pololeo a Camila Nash, con chascarro incluido.