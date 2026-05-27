Iván Zamorano puso en aprietos a Akemi Nakamura: "¿Qué tienes para ganarle una final a mi hija?"

27 may. 2026 - 00:36 hrs.

En el capítulo 141 de El Internado, Akemi Nakamura recibió una tensa pregunta de parte de Iván Zamorano, relacionada con la recta final del reality.

"Blu ha demostrado confianza, perseverancia, esfuerzo en instancias decisivas en este reality ¿Qué crees que tienes que tener tú para ganarle una final a mi hija?", lanzó bastante serio el exfutbolista.

La modelo quedó impresionada con la interrogante y, luego de pensarlo por varios minutos, expresó su respuesta: "Yo le destaco mucho a Blu que es una mujer 10, hizo todas las pruebas físicas".

El Internado

La debilidad de Blu Dumay

Sin embargo, Akemi Nakamura sí encontró una debilidad en Blu Dumay y no tuvo reparos en decirle:"Cocina súper bien, pero ella es muy negativa, que crea más en ella. Me parece muy difícil ganarle".

Ya a modo de broma, la japonesa le aconsejó a la ingeniera cantar la canción de las Winx antes de cada competencia.

Finalmente, Tom Brusse quiso aprovecharse de la situación y le dijo a la hija de María Alberó que su amiga le había dado motivos para votarla en la Asamblea del Fuego con eliminación inmediata.