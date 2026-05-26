"Se creía la ra... como que era intocable": Luis Mateucci arremetió sin filtro contra Faloon Larraguibel

26 may. 2026 - 23:40 hrs.

En el capítulo 141 de El Internado, Luis Mateucci se refirió en duros términos a Faloon Larraguibel, luego de que compartieran en un reality.

Todo comenzó porque Arenita le preguntó al argentino si había pensado en vender contenido en una plataforma para adultos y él contó que había sido rostro de una marca, junto a la expareja de Karol Lucero: "Fuimos dos meses no más, porque ya no sabíamos qué más fotos hacer".

Tras lo anterior, el cantante comentó cómo era su relación con la chica reality: "Me llevé bien saliendo de Ganar o Servir y después se enojó conmigo porque hinché por la otra pareja en Palabra de Honor, yo quería que ganaran los otros y no, está mal, o sea, yo voy a decir que gane quien yo quiera. A mí, Faloon no me gustó en ese reality".

El Internado

Luis Mateucci disparó contra Faloon Larraguibel

Luego, Luis Mateucci desclasificó que el cambio de propósitos y de actitud que tuvo Faloon Larraguibel, fueron los que no le gustaron.

"Ella entró al reality donde yo estaba por el sueño de comprarse una casa para los hijos y dejar de depender del ex, que la jodía con sacarle el departamento. Está perfecto eso, entraste por tus hijos y de ser una persona, por lo menos lo que a mí me vendió, humilde, de querer comprarse la casa, a después creerte la pura ra...", explicó.

Finalmente, el argentino recordó la polémica que protagonizó la exchica Yingo en el reinado del Festival de Viña 2025: "Se creía la ra... como que era intocable y fue contra la Emilia Dides y se echó a todo el público encima".