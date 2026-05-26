"Soñé que me besaba con un chef": La inesperada y ardiente confesión de Arenita que generó debate
En el capítulo 141 de El Internado, Arenita lanzó una confesión frente a sus amigas y dio pie a una intensa conversación.
"Hoy día soñé algo tan random, soñé que me besaba con uno de los chefs. No lo voy a decir, lo bueno es que fue un sueño", expresó bastante risueña Natalia Rodríguez.
Pese a que no reveló el nombre, Akemi Nakamura de inmediato mencionó a Yann Yvin, quien podría haber sido el protagonista del sueño de la exchica Yingo.
La confesión de Akemi Nakamura
Lo anterior provocó un debate sobre cuál de los chefs era más de su gusto. Agustina Pontoriero expresó que el que más le llamaba la atención era Pablo Albuerne.
Luego, Arenita le preguntó a la trasandina si le daría un beso a Luciano Mazzetti y ella se negó, asegurando que no era su tipo de hombre, pero Akemi Nakamura sorprendió con una confesión: "Yo si me lo besaría, nadie me está preguntando, pero yo si me lo besaría, Luciano a ojos cerrados".
Finalmente, Furia fue consultada sobre su preferencia y comentó que ninguno de los profesionales tenía cualidades que le llamaran la atención.
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