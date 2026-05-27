Presentado por: Betano Falabella

"Vamos a seguir juntos en...": Tom Brusse aclaró qué pasará con Camila Nash al salir de El Internado

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 141 de El Internado, Tom Brusse recibió una pregunta de parte del hermano de Camila Nash que generó una inesperada revelación.

"He visto en más de una ocasión mal a mi hermana debido a ti. Si el reality se acabara mañana, ¿tú qué harías? ¿Desaparecerías o te llevarías a mi hermana a estar en algún lugar?", lanzó Germán.

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Todos quedaron bastante sorprendidos con la interrogante y la influencer lanzó un importante antecedente sobre su pariente: "No estaba feliz, si fuera por él, habría dicho otras cosas".

El Internado

La explicación de Tom Brusse

Tras lo anterior, Tom Brusse se puso más serio y explicó de manera inédita el plan que tienen con Camila Nash al salir de El Internado.

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"Cuando se acabe vamos a seguir juntos en Chile", expresó el marroquí.

Finalmente, la creadora de contenido confirmó las palabras de su novio: "Lo teníamos conversado, porque yo de acá me voy a México". 

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