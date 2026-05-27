"Vamos a seguir juntos en...": Tom Brusse aclaró qué pasará con Camila Nash al salir de El Internado

27 may. 2026 - 00:15 hrs.

En el capítulo 141 de El Internado, Tom Brusse recibió una pregunta de parte del hermano de Camila Nash que generó una inesperada revelación.

"He visto en más de una ocasión mal a mi hermana debido a ti. Si el reality se acabara mañana, ¿tú qué harías? ¿Desaparecerías o te llevarías a mi hermana a estar en algún lugar?", lanzó Germán.

Todos quedaron bastante sorprendidos con la interrogante y la influencer lanzó un importante antecedente sobre su pariente: "No estaba feliz, si fuera por él, habría dicho otras cosas".

El Internado

La explicación de Tom Brusse

Tras lo anterior, Tom Brusse se puso más serio y explicó de manera inédita el plan que tienen con Camila Nash al salir de El Internado.

"Cuando se acabe vamos a seguir juntos en Chile", expresó el marroquí.

Finalmente, la creadora de contenido confirmó las palabras de su novio: "Lo teníamos conversado, porque yo de acá me voy a México".