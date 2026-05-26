"Estoy reangustiada": Agustina Pontoriero rompió en llanto por miedo a recibir críticas al salir del reality

26 may. 2026 - 00:48 hrs.

En el capítulo 140 de El Internado, Agustina Pontoriero se sinceró con Akemi Nakamura y Furia sobre sus temores al salir del reality.

Luego de tener un cruce con Otakin, donde él aseguró que le habían hecho bullying a Michelle Peint, la trasandina se asustó.

"Estoy reangustiada. Tengo miedo, va a pasar lo mismo que pasé en el primer reality, no sé", expresó la influencer, para luego romper en llanto.

El Internado

La tristeza de Agustina Pontoriero

La razón por la cual Agustina Pontoriero dijo lo anterior, es porque en varias ocasiones ha contado que luego de que salió del reality donde se hizo conocida, recibió mucho hate en redes sociales.

Akemi Nakamura y Furia le dijeron de inmediato que no se preocupara, pues su participación había sido positiva y que otros integrantes tenían que tener esos pensamientos: "Hiciste un súper papel también".