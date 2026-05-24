Con chascarro incluido: Agustina Pontoriero y Blu Dumay se convirtieron en "Las Guerreras K-pop"
En este capítulo de El Internado, Agustina Pontoriero y Blu Dumay se lucieron bailando al estilo de la película animada más vista durante el último año; hablamos de K-Pop Demon Hunters.
Precisamente, en esta actividad todos los participantes debían bailar en pareja y ser evaluados por quien en alguna ocasión fue su compañera de encierro, la bailarina brasileña llamada Pops.
Las guerreras de El Internado
Fue así como ambas llevaron a cabo un baile muy elaborado y complejo, ya que debían manejar un accesorio al mismo tiempo que bailaban, algo que fue alabado por Joaquín Méndez.Ir a la siguiente nota
Asimismo, la coreografía no estuvo exenta de problemas, ya que en un momento fue Blu Dumay quien casi tropieza y termina en el piso, causando un chascarro durante el baile.
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