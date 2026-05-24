Presentado por: Betano Falabella

Con chascarro incluido: Agustina Pontoriero y Blu Dumay se convirtieron en "Las Guerreras K-pop"

  • Por Matías Rivera

En este capítulo de El Internado, Agustina Pontoriero y Blu Dumay se lucieron bailando al estilo de la película animada más vista durante el último año; hablamos de K-Pop Demon Hunters. 

Precisamente, en esta actividad todos los participantes debían bailar en pareja y ser evaluados por quien en alguna ocasión fue su compañera de encierro, la bailarina brasileña llamada Pops. 

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Fue así como ambas llevaron a cabo un baile muy elaborado y complejo, ya que debían manejar un accesorio al mismo tiempo que bailaban, algo que fue alabado por Joaquín Méndez.

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Asimismo, la coreografía no estuvo exenta de problemas, ya que en un momento fue Blu Dumay quien casi tropieza y termina en el piso, causando un chascarro durante el baile. 

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