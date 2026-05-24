Con chascarro incluido: Agustina Pontoriero y Blu Dumay se convirtieron en "Las Guerreras K-pop"

24 may. 2026 - 23:50 hrs. | Act. 25 may. 2026 - 00:42 hrs.

En este capítulo de El Internado, Agustina Pontoriero y Blu Dumay se lucieron bailando al estilo de la película animada más vista durante el último año; hablamos de K-Pop Demon Hunters.

Precisamente, en esta actividad todos los participantes debían bailar en pareja y ser evaluados por quien en alguna ocasión fue su compañera de encierro, la bailarina brasileña llamada Pops.

El Internado / MEGA

Las guerreras de El Internado

Fue así como ambas llevaron a cabo un baile muy elaborado y complejo, ya que debían manejar un accesorio al mismo tiempo que bailaban, algo que fue alabado por Joaquín Méndez.

Asimismo, la coreografía no estuvo exenta de problemas, ya que en un momento fue Blu Dumay quien casi tropieza y termina en el piso, causando un chascarro durante el baile.