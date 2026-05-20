¡Dos reingresos! Los participantes vivirán una especial noche de premiación en el capítulo 137 de El Internado

20 may. 2026 - 01:07 hrs.

En el capítulo 137 de El Internado, Joaquín Méndez llegará a la casona para anunciarles a los participantes que tendrán una noche espectacular.

Según comunicará el animador, se realizarán los Premios Wom, donde los famosos tendrán que lucir sus mejores looks en una alfombra morada.

Tras lo anterior, verán algunos de los momentos que más marcaron el reality, entre apasionados besos y fuertes peleas.

El Internado

Inesperadas noticias en El Internado

Ya instalados en sus mesas y con atuendos muy elegantes, Joaquín Méndez les contará que habrá dos nuevos reingresos.

Según las imágenes, Fabio Agostini y Pops entrarán a la casona y participarán de la entretenida actividad, donde también se verán interpelados.