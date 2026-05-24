Presentado por: Betano Falabella

Furia y Mateucci sorprenden con sensual baile: El capítulo 139 de El Internado React

  • Por Mega

El Internado regresa esta noche con un nuevo capítulo, en una etapa donde las diferencias entre los participantes continúan aumentando dentro de la casona.

En esta entrega, Furia y Luis Mateucci sorprenden con un sensual baile que será juzgado por Pops, quien pondrá nervioso al argentino.

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El Internado React - Capítulo 139

En esta ocasión, Álex Ortiz está a cargo de comentar y reaccionar en tiempo real a todo lo que ocurre en pantalla, además de leer e interactuar con los mensajes del público durante la transmisión.

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