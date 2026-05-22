"No te hagas la digna acá delante de la gente": Tom Brusse explotó contra Camila Nash por una copa de vino
En el capítulo 138 de El Internado, Camila Nash y Tom Brusse tuvieron una tensa discusión por una situación ocurrida en la premiación.
Cuando ya todo había terminado, la influencer notó que algo le pasaba a su pareja y le contó a Otakin su teoría: "Caché que donde los chefs estaba una copa llena de vino y nadie la tocó, y yo la agarré y me dice 'de dónde sacaste esa copa tú, es de otra mesa', y yo le digo 'no estamos en la disco, cálmate''".
Tras lo anterior, el marroquí volvió a incorporarse a la conversación y confirmó estar molesto: "Luego vamos a hablar. Cuando te cambies hablamos, quiero hablar, no pelear".
El reclamo de Tom Brusse
Pero Tom Brusse no pudo aguantar y lanzó un fuerte descargo contra Camila Nash: "Eres una mentirosa. No te hagas la digna aquí delante de la gente, bebe tu copa, anda, bebe como a ti te gusta y luego hablaremos".
A la creadora de contenido no le gustó para nada el reclamo del DJ y Luis Mateucci intentó poner paños fríos a la discusión: "Ahora para qué, no es momento de pelear al pedo, después pelean afuera".
Finalmente, Otakin criticó la actitud del marroquí, asegurando que siempre que su amiga bebe alcohol, él le hace problemas.
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