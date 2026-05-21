¡Inédito! Michelle Peint y Luis Mateucci quedaron en shock tras ver su momento más íntimo en pantalla

21 may. 2026 - 23:43 hrs.

En el capítulo 138 de El Internado, un momento nunca antes visto fue mostrado en la premiación del reality e involucró a Michelle Peint y Luis Mateucci.

En el contexto de la categoría del momento "más hot" se exhibió una escena donde el argentino y la venezolana se dieron una candente ducha.

La joven fue la primera en demostrar su vergüenza al ver las imágenes ,y posteriormente, el trasandino lanzó un gracioso comentario: "Los domingos no se graba".

El Internado

El premio para Michelle Peint y Luis Mateucci

Luego de que todos, incluidos los chefs y Tonka Tomicic, vieran el momento, ambos fueron galardonados y bastante tímidos se subieron al escenario.

"No me siento orgulloso", lanzó Luis Mateucci, mientras que Michelle Peint explicó qué fue lo que pasó en la ducha: "Besitos y ya, nos conocimos al desnudo".