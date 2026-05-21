¡Inédito! Michelle Peint y Luis Mateucci quedaron en shock tras ver su momento más íntimo en pantalla
En el capítulo 138 de El Internado, un momento nunca antes visto fue mostrado en la premiación del reality e involucró a Michelle Peint y Luis Mateucci.
En el contexto de la categoría del momento "más hot" se exhibió una escena donde el argentino y la venezolana se dieron una candente ducha.
La joven fue la primera en demostrar su vergüenza al ver las imágenes ,y posteriormente, el trasandino lanzó un gracioso comentario: "Los domingos no se graba".
El premio para Michelle Peint y Luis Mateucci
Luego de que todos, incluidos los chefs y Tonka Tomicic, vieran el momento, ambos fueron galardonados y bastante tímidos se subieron al escenario.
"No me siento orgulloso", lanzó Luis Mateucci, mientras que Michelle Peint explicó qué fue lo que pasó en la ducha: "Besitos y ya, nos conocimos al desnudo".
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