"Me descuera": Inocente pregunta desató feroz discusión entre Agustina Agustina Pontoriero y Camila Nash

21 may. 2026 - 00:55 hrs.

En el capítulo 137 de El Internado, Agustina Pontoriero y Camila Nash se enfrascaron en una tensa discusión en plena premiación.

Todo comenzó por un comentario que realizó Furia, sobre la comida que había en la fiesta: "Mira, acá hicieron el canapé de mondongo".

"Esa soy yo", lanzó la influencer chilena y la argentina estuvo de acuerdo, pues fue ella misma quien la bautizó con ese creativo apodo.

El Internado

La pregunta de Joaquín Méndez que desató pelea

En ese momento, Joaquín Méndez notó cierta tensión y preguntó si se llevaban mal y Camila Nash fue la primer en disparar: "Ah no, me pela ésta, me descuera, peor que el pescado".

No solo lo anterior, pues la pareja de Tom Brusse aseguró que recientemente se había enterado de las cosas malas que decía Agustina Pontoriero de ella, en la actividad de las imitaciones, pero la trasandina lo negó: "Qué te piensas, que te tengo miedo".

La tensión comenzó a subir y varios se metieron a detener la discusión, mientras que Tonka Tomicic y Yann Yvin esperaban en el escenario para seguir con la premiación.